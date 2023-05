Imago/Manfred Segerer

Trägt die Bahn keine Schuld an Verspätungen, muss sie in Zukunft auch keine Entschädigung mehr bezahlen.

Die Zahl verspäteter Züge in Deutschland ist hoch. Bislang musste die Bahn bei einer Verspätung von mehr als einer Stunde immer eine Entschädigung an ihre Fahrgäste zahlen. Vom 7. Juni 2023 an ist das nicht mehr grundsätzlich der Fall.

An diesem Tag wird die neue Bahngastrechte-Verordnung (EU) 2021/782 der Europäischen Union automatisch Bestandteil des deutschen Rechts. Diese si