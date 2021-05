Wie wollen wir leben? Die Themenwochen der Expo suchen die Antworten.

Die Führungen bei der diesjährigen Weltausstellung in Dubai sollen speziell auf das Interesse der jeweiligen Besucherinnen und Besucher zugeschnitten sein, kündigen die Expo-Organisatoren an. Los geht es am 1. Oktober 2021.

Zugeschnitten auf Interessen und Zielgruppen

Erhältlich seien die Führungen als Halbtages-, Ganztages- oder sogar als Dreitagesprogramm. Es handelt sich um geführte und selbstgeführte Touren – Letztere verfügbar über die Expo 2020 Mobile App –, die themenspezifisch ausgerichtet seien und dazu die jeweils passenden Attraktionen auf dem Gelände der Weltausstellung zeigten."Die Expo 2020 ist für Entdecker, Feinschmecker und Kulturliebhaber, für Kinder und Großeltern, für Unternehmer, Erfinder und Geschäftsreisende, für Gelegenheitstouristen und für Neugierige, die schon jetzt die Zukunft erleben wollen", wirbt Sumathi Ramanathan, Vice President Market Strategy & Sales der Expo 2020 Dubai. "Unsere leicht buchbaren Touren werden es jedem Besucher ermöglichen, die bahnbrechenden Innovationen, die Weltklasse-Unterhaltung und die einmaligen Erlebnisse zu entdecken, die für ihn relevant sind."Als Beispiele nennt sie Touren wie "Expo Essentials" mit den wichtigsten Attraktionen auf dem Gelände, "Expo for Families", das romantische "Expo for Couples", die "Expo Architecture and Design Journey", "Expo for Foodies" mit kulinarischen Erlebnissen, "Expo Health and Wellness Journey" mit dem Besuch einer Yogastunde oder die "Expo Mobility Journey".Als erste Weltausstellung in der Region Nahost, Afrika und Südasien findet die Expo 2020 vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 in Dubai statt.