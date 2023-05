Die Hotel-Commerce-Plattform Site Minder bietet ein kostenloses Webinar zum Thema Geschäftsreisen. Das Webinar, das am 24. Mai um 14 Uhr beginnt, richtet sich speziell an Hoteliers.

Im Mittelpunkt des Webinars steht die Beantwortung der Frage: Wie hat sich Business Travel 2023 verändert und welche Bedürfnisse haben Geschäftsreisende heute?

Hoteliers und Unterkunftsanbieter erfahren mehr über die aktuellen Trends bei Geschäftsreisen im DACH-Markt. Site Minder gibt Einblicke, was Geschäftsreisende in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2023 anzieht und welche Bedürfnisse sie an Unterkünfte und bei der Buchung haben. Zudem erfahren die Teilnehmenden, wie die Reservierungen in diesem Segment gesteigert werden können.

Interessierte können sich über ein Onlineformular anmelden.