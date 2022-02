Alles in einer Location: Center Parcs ermöglicht eine attraktive Kombination aus ungestörtem, entspanntem Arbeiten und Teambuilding- und Relax-Angeboten.

Nach langer Abstinenz ist das Bedürfnis nach Präsenz-Meetings und Events vielerorts groß. Denn: Trotz des Siegeszuges vom Homeoffice sind Team-Events zur Stärkung des Mannschaftsgeists und der Förderung der Kommunikationsfähigkeit von zentraler Bedeutung für den unternehmerischen Erfolg.

Center Parcs

Center Parcs

Verschmelzung von Arbeit, Freizeit und Genuss

Center Parcs

Center Parcs

Events im Grünen

Alle Vorteile auf einem Blick Einzigartige Lage der 21 Parks, davon 6x in Deutschland

Events für jede Gruppengröße, von 10 bis 3500 Personen

Spannendes In- und Outdoor Teambuilding

Komfortable Unterkünfte in Hotels und Häusern

Entspannen oder Feiern, etwa im Aqua Mundo

Moderne Business Center

Auch exklusive Parkanmietung

Zertifizierte Hygienemaßnahmen

Individuelle Hybrid-Konzepte mehr über die Business Solutions von Center Parcs erfahren

Alles aus einer Hand bei Center Parcs

Center Parcs als Business Event Location bietet beste Voraussetzungen für interaktive Formate, um Teams wieder zusammenzuschweißen. Mitten in der Natur und doch wetterunabhängig lassen sich in den Parkanlagen Veranstaltungen individuell zusammenstellen, egal ob Teambuilding, Incentive oder Groß-Event mit bis zu 3500 Personen.Von den insgesamt sechs deutschen Center-Parcs-Parkanlagen liegen die Top-Business-Parks in den schönsten Regionen Deutschlands: an der Nordsee, in der Lüneburger Heide, im Hochsauerland und im Allgäu. Sie bieten ein Komplettpaket aus komfortablen Unterkünften verschiedenster Kategorien und Größen, abwechslungsreicher Gastronomie, vielfältigen Team-Building-Angeboten und einzigartigen Event-Flächen.Die Auswahl reicht dabei von modern ausgestatteten und größenvariablen Konferenzräumen über Multifunktionshallen und Freiflächen für Hallenbauten bis hin zu außergewöhnlichen Event Locations wie etwa der tropischen Badelandschaft Aqua Mundo und anderen Indoor-Erlebniswelten.Wo kann man sonst 10.000 Quadratmeter Indoor-Fläche sowie über 100 Hektar Natur mit Wald, Wiesen und Meer, Dünen und Strand finden? Motivation und Teamgeist können bei verschiedensten Aktivitäten bewiesen werden: bei Mut erfordernden Seilbahnrutschen über einen der Seen, bei waghalsigen Kletterpartien am Kletterturm, bei der Bezwingung des Niedrigseilparcours oder bei Trefferübungen mit Pfeil und Bogen. Und in den Häusern können die Mitarbeiter im kleineren Kreis zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam eine unvergessliche Zeit erleben.Mehr noch: Es gibt auch die Option, einen gesamten Park exklusiv für große Events oder eine Hausmesse anzumieten. Beim sogenannten Park Buy Out sind den Möglichkeiten für Business-Veranstaltungen keine Grenzen gesetzt, etwa das exklusive Branding des Parks oder die flexible Nutzung sämtlicher Parkflächen.Genügend Raum für alle sowie eine grüne und sichere Umgebung sind bei Center Parcs garantiert. Alle Parks bestechen mit einer unvergleichlichen Lage inmitten der Natur. Dabei legt Center Parcs größten Wert auf einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und wurde für dieses Engagement mit dem Green-Key-Gütesiegel sowie dem ISO-14001-Zertifikat für Umweltmanagement ausgezeichnet.