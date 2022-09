BizTravel

Praxishilfe für Travel Manager: Forum Geschäftsreisen

Aktuelle Urteile rund um die Geschäftsreise sowie New Work und Steuerrecht: Das sind nur zwei der Themen des 30. Forums Geschäftsreisen am 27. September in Frankfurt. Außerdem geht es um grünes Reisen, Geschäftsreisebüros, Reisesicherheit und virtuelles Bezahlen.