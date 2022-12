FVW Medien/OG

Mice-Planer rechnen für 2023 mit mindestens so vielen Veranstaltungen wie in der Vor-Corona-Zeit (Foto: Imex 2022).

Gut 64 Prozent aller Veranstaltungsplaner in Deutschland erwarten für das kommende Jahr genau so viele oder sogar mehr Meetings, Tagungen und Events als in der Vor-Corona-Zeit. Das ergab eine Umfrage des Verbands der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO).

Gut 64 Prozent aller Veranstaltungsplaner in Deutschland erwarten für das kommende Jahr genau so viele oder sogar mehr Meetings, Tagungen und Events als in der Vor-Corona-Zeit. Das ergab eine Umfrage des Verbands der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO). Die Mice-Plane