Aneta Książek

Die Themen Business Travel, Meetings und Events werden für Polen immer wichtiger. Nun ist das Poland Convention Bureau zu einem unabhängigen Büro innerhalb der Polnischen Tourismus-Organisation geworden. Chefin wird Aneta Książek.

Chief Conference Expert

Sie berichtet direkt an Marcin Rożycki, den Vizepräsidenten der Polnischen Tourismus-Organisation (PTO). "Im Jahr 2022 feierte das Poland Convention Bureau der Polnischen Tourismus-Organisation sein 20-jähriges Bestehen. In diesen zwei Jahrzehnten haben wir eine große Veränderung und Professionalisierung der polnischen Tagungsbranche erlebt", sagt er. "Heute ist es Zeit für weitere Veränderungen."Konkret bedeutet dies: Um Polens Wettbewerbsfähigkeit in einer Ära der politischen Unsicherheiten zu verbessern, erhält das für den Mice-Sektor zuständige Poland Convention Bureau eine grundsätzliche Unabhängigkeit, wird aber in die Strukturen des Fremdenverkehrsamts PTO eingebettet. Aneta Książek ist bereits seit zehn Jahren als Spezialistin für die Tagungsbranche bei der PTO tätig. Im Jahr 2013 hatte sie ihre Tätigkeit alsdort begonnen.Höchst engagiert vermarktet sie Polen seither als Tagungsziel und hat sich in der weltweiten Mice-Branche einen Ruf als Expertin des Segments erkämpft. "Wähle einen Job, den du liebst, und du wirst keinen einzigen Tag mehr in deinem Leben arbeiten müssen", sei ihr Wahlspruch, sagte sie selbst einmal.Im Jahr 2015 sammelte sie zehn Monate lang Erfahrungen im Auslandszentrum der PTO in Brüssel, wo sie für die Förderung des Tourismus und der Tagungsbranche zuständig war. Unter anderem war sie die Initiatorin eines Projekts zur Förderung Polens als touristische Attraktion in Belgien, insbesondere der durch Ostpolen verlaufenden Green-Velo-Radwege.Im Jahr 2012 erwarb sie die Zertifizierung Destination Pro, 2013 wurde sie zum Certified Incentive Specialist (CIS) ernannt, 2015 bekam sie ihr Healthcare Meeting Compliance Certificate (HMCC), und im August 2016 schloss sie die Schulung Event Management (Stufe I) ab. Für ihre Bemühungen wurde sie zweimal mit den MP Power Awards ausgezeichnet (2013 und 2020).Seit dem 7. Juni 2021 ist sie Ehrenmitglied der Site Poland Association. Im Namen des Poland Convention Bureau beim PTO war sie Mitglied des lokalen Organisationskomitees des 61. ICCA-Kongresses in Krakau im November 2022. Außerdem war sie Jurorin des internationalen UN Women USA Rise and Raise Others Award 2022, mit dem herausragende Frauen für ihr Engagement bei der Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO ausgezeichnet werden.Im Dezember 2022 wurde Aneta Książek als Finalistin für den Eventex-Index 2022 – Top 100 Most Influential People in the Events Industry ausgewählt. Der Index der 100 einflussreichsten Personen in der Veranstaltungsbranche würdigt außergewöhnliche Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, die die Branche geprägt haben.