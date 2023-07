Leonardo Hotels

Das Hotel The Dillly in London wird Teil der Leonardo Limited Edition.

Neueröffnungen im Wochentakt, eine ganz neue Marke und ein weiterer 400-Mio.-Euro-Fonds: Die israelische Hotelkette Leonardo wächst in Europa so stark wie keine andere. Was hinter der Strategie steckt und was man nun plant, darüber hat fvw|TravelTalk mit Zentraleuropa-Chef Yoram Biton gesprochen.

Gerade erst sind die Leonardo-Hotels mit einer neuen Kollektion auf den Markt gekommen: Unter dem Namen Leonardo Limited Edition versammeln sich hochw