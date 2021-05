Mehr dazu

Diese Lösung ist sehr neu, es handelt sich dabei um eine festgelegte Blase, in der sich die Reisenden während ihres Aufenthalts in Singapur bewegen. Das Programm trägt den Titel "Connect@Changi". Es ist ein speziell errichtetes Konferenzzentrum mit Hotelzimmern und Meetingräumen. "Connect@Changi" richtet sich an Geschäftsreisende und Offizielle, die bis zu 14 Tage lang vor Ort Termine wahrnehmen können.Das hängt zum einen von der weltweiten Covid-19-Situation ab, zum anderen aber auch vom Fortgang der Impfungen in Singapur. Unser Land gehört zu denen, die das Virus weitgehend unter Kontrolle haben, und es treten nur vereinzelt Neuinfektionen auf, die von außerhalb ins Land hineingetragen werden. Zudem verfolgen wir ein strenges Tracing, das die schnelle Nachverfolgung bei jeder Infektion möglich macht.Von den insgesamt sechs Millionen Einwohnern sind etwa eine Million geimpft. Unser Ziel – und auch eine potenzielle Voraussetzung für die touristische Öffnung des Landes – ist eine Impfquote von mindestens 70 Prozent. Aber auch dann bleiben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie PCR-Tests erhalten, solange vom Corona-Virus Gefahr ausgeht.Ja, wir wollen gemeinsam mit unseren lokalen und globalen Partnern in der Touristik das Reisen neu denken und haben dazu unser Konzept SingapoReimagine gestartet. Es basiert auf drei Säulen. Erstens erhalten die Gesundheits- und Hygienestandards einen sehr hohen Stellenwert – zum Beispiel verleihen wir unser Siegel SG Clean. Zweitens spielt Technologie eine wichtigere Rolle. Sie ermöglicht ein weitgehend kontaktloses Reisen, zudem kommen Reinigungsroboter zum Einsatz oder solche, die als Barista agieren.Eine ganz wesentliche – sie ist die dritte Säule des SingapoReimagine-Konzepts. Wir wollen sogar zum nachhaltigsten urbanen Reiseziel der Welt werden. Darum investieren wir nun gezielt in Produkte, die sowohl der lokalen Bevölkerung als auch unserer natürlichen Umwelt dienen. Beispiele dafür sind die Naturkonzepte am Jewel Changi Airport und in den Gardens by the Bay. Am Ende wollen wir Singapur in eine "Stadt in der Natur" verwandeln.Das Konzept ist auf zehn Jahre ausgelegt und besteht aus vielen Einzelteilen. Ein gutes Beispiel ist die Entwicklung des Jurong Lake Districts. Dieses Viertel soll Ökologie mit Innovation und Wissenschaft verbinden und damit zu einer erstklassigen Lifestyle-Destination werden. Ähnlich das Mandai Precinct. Hier werden in den kommenden drei Jahren neue Naturattraktionen entstehen, aber auch Möglichkeiten der ökologischer Bildung und umweltfreundliche Unterkünfte.Wir hoffen natürlich, dass es in diesem Jahr wieder losgeht, haben aber bewusst eine sehr vorsichtige Herangehensweise gewählt. Gesundheit und Sicherheit sind derzeit am wichtigsten.