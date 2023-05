Pixabay

Geschäftsreisen nach Deutschland haben sich bereits wieder deutlich erholt.

Auch wenn die Zahlen sich noch lange nicht auf dem Niveau von 2019 bewegen: In kein anderes eurpäisches Land zog es 2022 so viele Geschäftsreisende wie nach Deutschland. Ihre Ausgaben spielen für das Land eine doppelt so wichtige Rolle wie im europäischen Schnitt.

Die Anzahl der internationalen Geschäftsreisen nach Deutschland hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr von fünf auf elf Millionen mehr als v