Unternehmen sollten bei immer mehr Destinationen darauf achten, dass ihre Geschäftsreisenden geimpft oder genesen sind – ansonsten müssen diese in eine zehntägige Quarantäne. Neu hinzu kommen Staaten wie Japan, Sri Lanka, Aserbaidschan und Serbien.

Für Geimpfte und Genesene gilt weder Test- noch Quarantänepflicht, auch nicht bei der Rückkehr aus Hochrisikoländern. Insgesamt sind nun gut 80 Staaten weltweit entweder vollständig oder teilweise als Hochrisikogebiete eingestuft. Vor Reisen in diese Regionen wird gewarnt.Neu auf die Liste des RKI rückt als einzige touristisch viel bereiste RegionDamit müssen sich ungeimpfte Reiserückkehrer ab Sonntag für zehn Tage in Quarantäne begeben, wenn sie in Deutschland wiedereinreisen. Nach fünf Tagen können sich sich freitesten lassen.Neben Sri Lanka ordnet das RKI auch die folgenden Staaten in die Kategorie ein:In Europa ist die Corona-Lage erneut vor allem auf dem Balkan schlecht. Der Kosovo wurde bereits zuvor schon als Hochrisikogebiet eingestuft – nun folgen Albanien und Serbien. In diesen Staaten verbreitet sich das Virus stark. Es besteht die Gefahr, dass ethnische Rückkehrer es nach Deutschland einschleppen. Auch für Nordmazedonien und Montenegro gilt die Reisewarnung.Entwarnung gibt es diesmal einzig fürDie Einstufung als Hochrisikostaat erfolgt nicht mehr einzig anhand des Kriteriums der Neuinfektionen. Wenn es danach ginge – also mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – wäre die Liste weitaus länger. Vielmehr orientieren sich RKI und Auswärtiges Amt inzwischen auch an anderen Faktoren wie der Anzahl der Schwerkranken, der Auslastung der Krankenhäuser, der relativen Höhe der positiven Tests sowie am Impffortschritt.Damit stehen derzeit knapp 80 Länder auf der Liste der Hochrisikogebiete. Es sind:Alle Angaben laut RKI.