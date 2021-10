Gerade bei Online-Events kommt es darauf an, die Teilnehmer zu keinem Zeitpunkt zu verlieren.

Meeting-Design ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil einer jeden Veranstaltung. Die Mechanismen finden auch Anwendung bei Online- und hybriden Veranstaltungen.

Denn hier müssen im Gegensatz zu Face-to-Face-Veranstaltungen komplett andere Vorgänge Beachtung finden. Die Herausforderung ist, die Teilnehmer zu keinem Zeitpunkt zu verlieren, obwohl sie mit all den Ablenkungen im Büro oder zu Hause vor ihrem Bildschirm sitzen.



Héctor A. Venegas zeigt in 90 Minuten am 19. Oktober in dem letztmalig stattfindenden dfv-Webinar "Meeting-Design bei Online-Events und hybriden Veranstaltungen" konkrete Ideen auf, die ein Online-Event oder ein Hybrid-Event zu einer gelungenen Veranstaltung machen.Registrierungen sind auf dieser Website möglich.