Christoph Unckell ist Inhaber des Hotels Rebstock in Würzburg.

Wie wird es mit dem Mice-Segment nach der Krise weitergehen? Christoph Unckell, Inhaber des Hotels Rebstock in Würzburg, zeigt sich sicher: Präsenzveranstaltungen kommen massiv zurück – trotz digitaler Konkurrenz.

Small Talks gehen online verloren

Kompetenz statt reinem Wissen

Werden wir wieder gefüllte Tagungsräume, Messehallen und große Familienfeste sehen? Definitiv, sagt Christoph Unckell, Inhaber des Hotels Rebstock in Würzburg, das zu Best Western gehört. Trotz digitaler Alternativen würden der persönliche Kontakt, Events, Messen und Tagungen wieder zur Normalität werden."Digitale Events sind sehr anstrengend", sagt Unckell. "Gerade bei längerer Dauer sinkt die Aufmerksamkeit stark." Ihn erinnere dies an den Frontalunterricht von vor 50 Jahren. "Oft findet kaum richtige Kommunikation statt, besonders, wenn viele Menschen an einer Konferenz teilnehmen. Rückmeldungen kommen auch auf Nachfrage sehr verhalten, dadurch wird es schwierig, eine beidseitige Kommunikation herzustellen."Zudem wisse man bei Zoom & Co häufig gar nicht, ob überhaupt jemand zuhört. Und schließlich gingen Small Talks und Gespräche, die man zum Beispiel auf einer Konferenz mit den anderen Anwesenden führe, komplett verloren. "Unter solchen Bedingungen eine kreative Atmosphäre zu schaffen, in der gemeinsam Lösungen und Ideen erarbeitet werden, ist sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich."Bei der Kommunikation vor Ort hingegen wirkten Inhalt, Stimme und Körpersprache zusammen. "Übersetzt heißt das für mich, dass online ein Großteil, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte an Kommunikation gar nicht wahrgenommen werden kann", sagt Unckell. "Im Zweifel entstehen Missverständnisse und Fehlinterpretationen, weil so viele Kommunikationsinformationen verloren gehen."Für den Unternehmer stehe daher fest: Die Tagungsräume der Hotels seien die Klassenzimmer der Erwachsenenbildung. "Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es einen großen Nachholbedarf geben wird, wenn diese Pandemie einmal vorbei ist. Viele Unternehmen werden schnell merken, wie wichtig Weiterbildungen, Mitarbeiterschulungen und Diskussionsrunden sind, und dass sie nur erfolgreich bleiben, wenn sie ihre Mitarbeiter stetig auf dem Laufenden halten."Er sei zuversichtlich, nach all den Online Meetings einen Boom an Präsenzveranstaltungen zu erleben. Reine Vortragsveranstaltungen von ein bis zwei Stunden Länge funktionierten auch virtuell. "Aber die immer wichtiger werdenden Team- und Persönlichkeitsentwicklungsformate, in denen neben reinem Wissen auch soziale Kompetenz geschult wird, werden dafür zunehmen."Seiner Einschätzung nach werden sich allerdings Gruppengrößen nachhaltig verkleinern, und der Platz pro Person werde sich vergrößern.