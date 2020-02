Ohne ausreichend Schutz sollte kein Reisender in Hochrisiko-Staaten fahren.

Alles über Entführungen

Als am gefährlichsten gelten Länder wie Nigeria, Syrien, Mexiko, Afghanistan und Senegal. Über alle Nationen hinweg geht der Bundesnachrichtendienst von 50.000 Entführungen aus.„Genaue Zahlen gibt es nicht, da diese Geschehnisse so gut wie gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen oder Betroffene aus Angst vor den Tätern oder der Polizei keine Anzeige erstatten“, sagt Pascal Michel, Managing Director des Sicherheitsberaters Smart Risk Solutions.Michel berät seit vielen Jahren Firmen bei Entführungsfällen. Ein Team erfahrener Krisenberater auf allen Kontinenten arbeitet für ihn. Viele von ihnen waren zuvor bei Nachrichtendiensten und militärischen Spezialeinheiten tätig oder haben bei behördlichen Verhandlungsgruppen wie der FBI Crisis Negotiation Unit fungiert. Hinzu kommen Psychologen, IT-Forensiker, Profiler, Mediziner, Anwälte und Krisenkommunikatoren.Anbieter wie Smart Risk Solutions haben vor allem ein Ziel: die Geisel schnell, unversehrt und zu einem bezahlbaren Preis freizubekommen – und zwar über den Verhandlungsweg. Studien kommen immer wieder zum Ergebnis, dass bei versicherten Kunden, für die erfahrene Unterhändler aktiv sind, die Überlebenschance bei einem Kidnapping mit fast 98 Prozent deutlich höher ist als bei gewaltsamen Befreiungen.Zu den Pflichten sogenannter K&R-Versicherungen (Kidnapping and Random, also Entführung und Lösegeld) gehört es, für einen unabhängigen Krisenberater sorgen, der im Ernstfall tätig wird, aber auch schon präventiv beraten muss.Aber auch die zunehmende Betonung der Fürsorgepflicht treibt Unternehmen zum Handeln. In seinem White Paper „Entführt!“ nennt Michel eine Reihe von Gerichtsurteilen, die Arbeitgebern eine Mitschuld an Entführungen zuschreiben – wegen mangelhafter Prävention, unzureichender Sicherheitsmaßnahmen oder fehlerhafter Risikobewertung des Reiselandes. Versäumen sie es, Reisende über die Gefahren aufzuklären, werden hohe Summen für Schadensersatz und teils sogar Haftstrafen fällig.Für den Kidnapping-Experten Michel spielen neben der K&R-Versicherung aber noch weitere, vor allem präventive Faktoren eine Rolle, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Dazu gehören eine Reisesicherheitsrichtlinie, ausreichende Informationen über die Sicherheitslage im Zielland, ein konzernweites Travel-Risk-Management mit Krisenstab, eine 24/7-Hotline sowie Trainings, in denen eine Entführung oder Erpressung simuliert werden.