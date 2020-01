Nie ohne Steckdosen-Adapter in den Urlaub

Nicht jeder Stecker passt in jede Steckdose. Wer auf Dienstreise im Ausland Strom zapfen will, sollte das passende Verbindungsstück dabeihaben.

Eigentlich weiß man es ja. Und doch stellt man es immer wieder erst am Ziel fest: Nicht jeder Stecker passt in jede Steckdose. Ohne ein geeignetes Verbindungsstück – den Adpater – bleibt die Geschäftsreise „unplugged“. Denn trotz Globalisierung unterscheiden sich die Buchsen im Ausland nach wie vor von denen in Deutschland. BizTravel hat über 100 Länder in einer Übersicht zusammengestellt: Wo passt unser Stecker? Wo nicht? Und welcher Adapter hilft weiter? Es reicht, im Laden den jeweiligen Steckertyp (A bis M) zu nennen.

Es geht auch ohne Stacheln

Wer auf Nummer sicher gehen will, besorgt sich den Weltreise-Adapter, der sich auf jeder Dienstreise nutzen lässt. Problem: Die meisten Modelle sind dank der vielen Stecker stachelig und nicht einfach im Geschäftsreise-Gepäck zu verstauen. Es gibt aber teurere Modelle, bei denen sich die Stacheln einklappen lassen.

Wichtig: Nicht nur die Steckdose, auch die Stromspannung kann im Ausland eine andere sein. In Europa sind 230 Volt üblich, in den USA und Asien eher 110 Volt. Wer in diese Länder reist, sollte einen Trafo dabeihaben, der die Spannung von 110 auf 220 Volt anpasst. Die Teile – oft in Verbindung mit einem Adapter – kosten etwa 15 bis 20 Euro. Am besten jedoch ist es, schon beim Kauf von Elektrogeräten darauf zu achten, dass diese für den Spannungsbereich von 110 bis 240 Volt und den Frequenzbereich von 50 bis 60 Hertz ausgelegt sind.

Im Ausland gut verbunden

Die fünf häufigsten Steckertypen, die sich mit einem Adapter nutzen lassen: Stecker A: Unerlässlich für die USA, für Mittelamerika, die Karibik und Thailand.Stecker C: Der Eurostecker funktioniert in fast allen europäischen Ländern und in Nahost.Stecker E: Der französische Stecker ist in Frankreich, Belgien, Polen, Tschechien und der Slowakei in Gebrauch. In die Steckdosen passen aber auch Eurostecker.Stecker G: Diese Variante ist typisch für Großbritannien, Irland, Malta und (inoffiziell) China sowie die Arabischen Emirate und einige afrikanische Länder.Stecker I: Für Reisen nach Australien, Ozeanien, Neuseeland oder Panama ist dieser Stecker ein Muss – auch etwa für Argentinien und Uruguay.