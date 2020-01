Viele Menschen haben Angst ins Flugzeug zu steigen.

Fachleute bezeichnen das Phänomen als Aviophobie. Das Gute: Die Flugangst lässt sich mit einfachen Tricks überwinden und heilen. Und manchmal verschwindet sie sogar fast von selbst.

Herzrasen, Panik, feuchte Hände, Atemnot, Übelkeit und Schwindel: Wer unter Flugangst leidet, dessen vegetatives Nervensystem ist überaktiviert – und sorgenvolle Gedanken vorm Flug lassen aus mulmigen Gefühlen einen Teufelskreis entstehen. Woher kommen die Geräusche im Flugzeug? Warum wackelt die Maschine so? Waren das Turbulenzen?Etwa 15 Prozent aller Deutschen leiden unter Flugangst, schätzen Experten. Zusätzliche knapp 20 Prozent fühlen sich an Bord mindestens unbehaglich – das Phänomen ist also beileibe kein Einzelfall. Selbst Flugbegleiter können davon betroffen sein. Auch wenn der Alptraum vom drohenden Absturz des Flugzeuges selten Realität wird, denn die wenigsten Menschen haben bereits eine mulmige Situation wie mehrfaches Durchstarten oder plötzliche Sinkflüge in Turbulenzen mitgemacht.

Panik wegen Erinnerung an Absturz von Germanwings

Bei den meisten sind die Ursachen für die Panik beim Fliegen hingegen eher diffus: Sie basieren auf anderen Ängsten wie Platzangst oder Kontrollverlust. Gerade das Gefühl des Ausgeliefertseins wird von Betroffenen oft genannt - mitunter gekoppelt an eine konkrete Furcht wie vor einem Piloten wie dem von Germanwings. Ist aber etwas anderes ausschlaggebend, hilft gegen Flugangst meist nur eine Verhaltenstherapie. Auch andere Tipps können betroffenen Menschen helfen, die Angst zu überwinden. Grundsätzlich gilt: Entspannungsübungen helfen, Alkohol nicht.

Entspannungsübungen statt Alkohol

Nicht immer sind Beruhigungsmittel notwendig: Um flugspezifische Panik loswerden, empfehlen Experten keine Tabletten, sondern sich in einem ersten Schritt sowohl mit seiner Angst als auch mit dem Fliegen auseinanderzusetzen. Also: Warum habe ich Angst? Was genau ist Angst? Was spielt sich in meinen Gedanken ab? Wie funktioniert ein Flugzeug?



So sehr die fürchterliche Tragödie um den Flug von Germanwings auch nachwirken mag: Wie wahrscheinlich ist das Risiko, in der Luft zu verunglücken? Tatsache ist: Selbst schlimmste Turbulenzen, bei denen an Bord alles durcheinanderwirbelt, lassen keinen Flieger vom Himmel fallen. Und, so Jörg Handwerg von der Pilotenvereinigung Cockpit: „Bei einem Jumbo können sich die Tragflächenspitzen um acht Meter nach oben oder nach unten biegen, ohne Schaden zu nehmen.“





Bessere Vorbereitung mit der richtigen Kleidung

Weil vorherzusehen ist, dass Sie während des Fluges angespannt sein werden, sollten sie die Spannung buchstäblich nicht auch noch zusätzlich erhöhen – und enge Hosen, feste Kragen oder knapp sitzende Oberteile tragen. Eingehüllt in einen lockeren Schicht-auf-Schicht-Look fällt es dem Körper während des Flugs leichter, sich zu entspannen. Der Zwiebel-Look lässt auch zu, dass sie Ihre Kleidung anpassen können, je nachdem, ob sie gerade frösteln oder ihnen der Schweiß ausbricht.

Wissen beruhigt

Kleidung ist das Eine, Wissen ist das nächste. Viele Menschen haben Angst vor dem Fliegen, weil sie zu wenig darüber wissen. Wer gelernt hat, dass ein Flugzeug selbst dann nicht vom Himmel fällt, wenn alle Triebwerke ausfallen, sondern noch etwa 200 Kilometer im Gleitflug schafft, kann gelassener dem Flug entgegensehen.



Manchmal reichen schon das Nachdenken über die Ängste und der Mut, doch einzusteigen, aus, um in Zukunft mit einem weniger mulmigen Gefühl zu fliegen. Dann schaltet der Körper oft von allein in den „Ich hab es geschafft“-Modus. Meist allerdings ist mehr nötig. Spezialisierte Anbieter veranstalten – mitunter in Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften – Anti-Flugangst-Seminare.



In den zwei- bis dreitägigen Workshops erfahren die Teilnehmer, wie ein Flugzeug funktioniert, erlernen Entspannungsübungen und trainieren teilweise sogar in einen Flugsimulator oder gehen gemeinsam auf Kurzreise. Die Kosten sind mit etwa 800 Euro allerdings happig. Eine günstige Alternative zu Seminaren sind Fach-Ratgeber, die Sie sich bestellen oder in der Bibliothek ausleihen können.





Tipps gegen Flugangst