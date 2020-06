Ohne Dienstreisen gibt es kein Wirtschaftswachstum, argumentiert der Verband. Unternehmen wie Anbieter müssten daher Planungssicherheit erhalten.

Mehr dazu

Mehr dazu Am 18. Juni Forum Geschäftsreisen findet digital statt

Mehr dazu

Mehr dazu Entspannung Firmen planen mittlerweile wieder Geschäftsreisen

einheitliches Vorgehen auf Bundes- und EU-Ebene: keine regional unterschiedlichen Vorschriften für Hygiene, Öffnungen, Ein- und Ausreise.

Bündelung von Vorschriften, Empfehlungen und Informationen: keine zeitauwendige Recherche zu jeweils aktuellen Vorschriften und Empfehlungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene.

Öffnung der Grenzen mit klaren Aus- und Einreise-Regeln: Jede achte Geschäftsreise führe ins Ausland, meistens in Länder der EU und der angeschlossenen Wirtschaftsräume. Für diesen Bereich seien klare Regeln für Aus- und Einreise nötig, die zentral kommuniziert werden müssten. "Solange Quarantänepflichten und Reisewarnungen bestehen, werden Geschäftsreisen im Wesentlichen unterbleiben", sagt Biehl.

Öffentliche Informationen über die spezifische Umsetzung der Hygienevorgaben: Dienstleister in der Geschäftsreisebranche und Unternehmen müssten ihren Hygienevorschriften und Fürsorgepflichten nachkommen. "Innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens gibt es dringenden Informationsbedarf, wie Reisen konkret vorgenommen werden können", kritisiert Biehl: "Dienstleister und Mobilitätsanbieter müssen daher ihre jeweiligen und idealerweise branchenweit einheitlichen Maßnahmen und Regeln ihren Geschäftskunden mitteilen."

Informationen über staatliche Vorschriften im Ausland, zur Ein- und Ausreise und zu Hygienepflichten vor Ort: Vor der Corona-Pandemie seien Visum- und Meldepflichten bei internationalen Reisen bekannt gewesen. Dieses Wissen müsse in der Krise neu aufgebaut werden: "Reisebüros und Visa-Dienstleister müssen daher verstärkt aktuelle Informationen zur Verfügung stellen."

Mehr dazu

Mehr dazu Business Travel Diese Hygiene-Tipps gelten für Geschäftsreisende

Der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) sieht in einem schnellen und sicheren Neustart von Geschäftsreisen eine wichtige Voraussetzung für Wirtschaftswachstum.Entscheidend sei, dass sowohl Firmen mit Geschäftsreisenden als auch Anbieter und Dienstleister aus der Geschäftsreisebranche Planungssicherheit bekämen. Laut aktuellen Ergebnissen der VDR-Barometerumfragen haben derzeit nur noch knapp fünf Prozent der befragten VDR-Mitgliedsunternehmen Geschäftsreisen ausnahmslos verboten. Rund 83 Prozent der Firmen erlauben wieder Geschäftsreisen in begründeten Ausnahmefällen.Um der deutschen Wirtschaft die Rückkehr zu einer neuen Normalität zu erleichtern, bedarf es laut VDR-Hauptgeschäftsführer Hans-Ingo Biehl klarer Regeln und Fristen seitens des Staates. „Wir müssen zwar davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie Anzahl und Struktur der Geschäftsreisen verändern wird", sagt Biehl. "Für eine der größten Volkswirtschaften weltweit und eine starke Exportnation bleiben Geschäftsreisen jedoch ein notwendiges Erfolgsinstrument."Ein dauerhaftes "Fahren auf Sicht" sei schädlich für die Wirtschaft. Nötig sei hingegen ein politischer Masterplan. Als dessen Eckpunkte definiert die VDR-Taskforce „Restart Business Travel“ in einem Positionspapier:„Diese zukünftigen Maßnahmen staatlicher Institutionen sind mitentscheidend dafür, ob ein Kickstart der deutschen Wirtschaft auch bei den Geschäftsreiseaktivitäten gelingen kann", betont Biehl. "Reisende und Travel Manager brauchen verlässliche Informationen und klare Leitlinien, um eine effiziente Reiseorganisation, unternehmerische Fürsorgepflichten und geltende Vorschriften miteinander vereinbaren zu können."