In Italien steht das öffentliche Leben still. Doch wie verhalten sich Arbeitgeber in Deutschland gegenüber ihren Beschäftigten in Krisensituationen wie Corona?

"Krisenmanagement Covid-19", so nennt Smart Risk Solutions ein aktuelles White Paper. Darin geht es um die psychologischen und rechtlichen Aspekte der Coronakrise.