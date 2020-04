Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, etwas sammeln, dann werden Sie für mich Verständnis haben. Denn ich sammle Zeitungsausschnitte. Genauer gesagt: spannende Reiseartikel.

Ich gebe zu, ich bin ein Nerd. Allerdings ein ungewöhnlicher – nämlich kein Computerfreak, sondern ein Tageszeitungs-Nerd. Bei uns im Haushalt stapeln sich so lange Zeitungsseiten und Zeitungsausschnitte, bis ich mich einem Machtwort beugen muss. Meist dauert es aber gar nicht so lange, bis dieses ausgesprochen wird.Dann mache ich mich ans Aufräumen und Sortieren. Denn, so muss ich mir anhören, sei der Slalom zwar für Skipisten etwas Normales – im heimischen Wohnzimmer aber nicht. Und mit Messies möchten wir schließlich auch nichts zu tun haben (gibt es überhaupt Reiseseiten-Messies?).Eine solche Aufräumzeit ist auch die derzeitige Corona-Krise. Schon in den vergangenen Tagen habe ich es geschafft, einen Stapel mit Reiseseiten und Wochenendbeilagen aus dem Sommer 2019 auszuwerten. Soll heißen: Für mich spannende Artikel habe ich ausgeschnitten und auf einen bereits bestehenden weiteren (aber sehr niedrigen) Stapel verfrachtet. Zugegeben, noch ist das Wohnzimmer nicht völlig stapelfrei. Slalomgehen muss aber niemand mehr.Ich fürchte, in den kommenden Wochen und Monaten wird es weiteren Stapeln an den Kragen gehen – zumal wir seit wenigen Tagen in Kurzarbeit sind und somit mehr Zeit zum Sortieren bleibt. Einziges Problem: Das Ganze dauert nun auch länger als sonst. Denn gerade beim Sichten von Reiseseiten passiert es mir derzeit, dass ich an so manchem Bericht hängenbleibe. Und diesen erstmal in Ruhe lesen muss.Denn wenn schon das echte Reisen nicht möglich ist, dann bleibt immerhin noch das Unterwegssein im Kopf. Gestern zum Beispiel war ich zunächst in Armenien, danach auf der Rhön und schließlich auf St. Helena, jener Insel also, auf die einst Napoleon verbannt wurde. Alle drei Destinationen kann ich empfehlen!Nun bin ich schon gespannt, wohin es morgen und übermorgen geht – und das ganz ohne Mundschutzmaske (wobei diese beim Zeitungssortieren mitunter gar nicht so schlecht wäre, wenn auch mehr als Staub- denn als Virenschutz). Mit anderen Worten: Ich freue mich aufs Aufräumen. Das ist längst nicht immer der Fall.Ach so: Am Wochenende macht unser BizTravel-Newsletter eine Pause, wir melden uns am Montag wieder bei Ihnen. Was ich stattdessen morgen mache? Genau! Auch Ihnen wünsche ich ein angenehmes Unterwegssein – aber bitte ausschließlich im Kopf.