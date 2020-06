Firmen, die trotz Corona ein regelmäßiges Reiseaufkommen haben, leiden unter der starken Kürzung bei den regulären Linienflügen. Charteranbieter wie Pro Air bieten private Shuttle-Verkehre an.

Evakuierungsflüge zu Beginn der Corona-Pandemie, Flüge für Erntehelfer aus Ländern wie Rumänien und Polen, verstärkte Frachtverkehre oder der Transport von Fußballmannschaften zu Geisterspielen: Vor allem mit Angeboten wie diesen retten sich die Charter-Spezialisten derzeit durch die Corona-Krise. Ihr klassisches Angebot – Flüge für MICE-Gruppen – ist momentan so gut wie gar nicht gefragt, da Veranstaltungen nach wie vor nicht stattfinden.Einen wachsenden Bedarf vermelden manche Anbieter jedoch bei Geschäftsreiseflügen. Zwar seien diese durch die nach wie vor bestehenden Einreise-Beschränkungen limitiert, zugleich führe die schrittweise Lockerung jedoch dazu, dass die Nachfrage nach Reisen wieder entstehe. Diese könne aber durch die Linienfluggesellschaften mitunter nicht erfüllt werden, da das Flugangebot noch gering sei."Für Unternehmen, die ein konstantes Reiseaufkommen auf bestimmten Strecken haben, kann das zu Problemen und erhöhten Kosten aufgrund von längeren Reise- und Dienstzeiten sowie zusätzlichen Übernachtungen führen", heißt es beim Anbieter Pro Air. Eine Lösung könne ein maßgeschneiderter Werksverkehr sein.Die Charter-Spezialisten hätten in diesem Bereich Erfahrung. So habe Pro Air beispielsweise sieben Jahre lang für einen internationalen Konzern einen regelmäßigen Mitarbeiter-Shuttle zwischen Deutschland und Italien betrieben. Dieser individuell geplante Linienverkehr zwischen München und Mailand sei exakt auf den Reisebedarf des Unternehmens zugeschnitten gewesen.Auch die Abfertigung erfolge in der Regel separat in einem Terminal der Geschäftsfliegerei. Damit sei der Fremdkontakt weitgehend reduziert.Pro Air gehe davon aus, dass trotz der derzeitigen verstärkten Nutzung von Web-Konferenzen den meisten Menschen die Reiselust nicht abhanden komme und daher Nachholbedarf entstehe.