IMEX-Chefin Carina Bauer

Bis Ende April sind inzwischen sowieso schon fast alle Kongresse und Messen abgesagt – nun findet auch die weltgrößte MICE-Messe Mitte Mai nicht statt. Zu unsicher ist die Corona-Situation.

Sowohl Ausstellern als auch Besuchern wolle man eine Situation der Unklarheit nicht weiter zumuten, teilten die Veranstalter Ray Bloom und Carina Bauer in einem Brief mit. "Mit tiefer Trauer und schweren Herzens kündigen wir die Absage der diesjährigen IMEX in Frankfurt an", schreiben sie darin. "Wir wissen, dass dies eine große Enttäuschung sein wird, nicht nur für die Aussteller, Einkäufer und Branchenfachleute, die die Messe besuchen sollten, sondern auch für die weltweite Gemeinschaft der Geschäftsveranstaltungen."Ray Bloom und Carina Bauer nennen in ihrem Brief, der auf der Website der IMEX veröffentlicht wurde, vor allem zwei Gründe für die Absage. Erstens habe das Bundesgesundheitsministerium das Verbot von großen Veranstaltungen in Deutschland gefordert. Einige Bundesländer – darunter auch Hessen – haben dies bereits umgesetzt. "Das macht es wahrscheinlicher, dass Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, uns dazu zwingen, die Veranstaltung in letzter Minute abzusagen."Zweitens gehe es darum, der Verantwortung gegenüber Ausstellern und Partnern gerecht zu werden, welche die Messe finanzierten – durch ihre Stände, zusätzliche Investitionen und Veranstaltungen. Da zudem immer mehr Unternehmen es ihren MICE- und Travel Managern verbieten, an externen Veranstaltungen teilzunehmen, könne man nicht mehr garantieren, ein umfangreiches und hochwertiges Hosted-Buyer-Programm zu organisieren."In einer idealen Welt würden wir abwarten und sehen", schreiben Bloom und Bauer weiter. "Aber wir befinden uns in der realen Welt, und wir können nicht guten Gewissens von unseren Ausstellern verlangen, dass sie weiterhin Geld investieren, für das sie möglicherweise keine Gegenleistung erhalten."Die IMEX ist das Familienunternehmen des Engländers Ray Bloom und seiner Tochter Carina. Sie gilt als die weltgrößte Event-Messe. Ein Ableger findet seit mehreren Jahren in Las Vegas statt."Wir haben in den letzten Tagen lange und intensiv nachgedacht und uns vor dieser Ankündigung eingehend mit Partnern aus der gesamten Branche beraten", versichern die beiden. Nun arbeite man daran, um "über die Messe hinaus einen Mehrwert und Service zu bieten, auf den Sie sich gefreut haben, und werden diese Pläne in naher Zukunft bekannt geben". Auch die IMEX America vom 15. bis 17. September in Las Vegas werde weiter vorbereitet.