Condor muss nach einer neuen Eigentümerstruktur Ausschau halten.

Durch die Pandemie hat die polnische Fluggesellschaft kein Geld mehr für den deutschen Ferienflieger. Da derzeit auch keine andere Airline interessiert sein dürfte, muss Condor als eigenes Unternehmen weitermachen.

Die Absage des Deals durch LOT hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Wie fast alle Fluggesellschaften sind die Polen derzeit auf Staatshilfe angewiesen. Finanzielle Mittel, um Condor wie vereinbart zu übernehmen, fehlen dem Unternehmen.Ende Januar hatten LOT und Condor den Kaufvertrag unterschrieben. Die Polen waren als Sieger aus dem Wettstreit zwischen insgesamt drei Interessenten hervorgegangen: Neben ihnen handelte es sich dabei um den US-Finanzinvestor Apollo gemeinsam mit deutschen Reiseveranstaltern sowie um die britische Investmentgesellschaft Greybull.Da es einen Kaufvertrag gab, könnte es nun zu juristischen Auseinandersetzungen um mögliche Ansprüche von Condor kommen. Der Preis, den LOT zahlen wollte, war zwar nie bekanntgegeben worden. Mindestens dürfte es sich jedoch um die Rückzahlung eines Kredits von 380 Mio. Euro handeln, welchen der deutsche Staat und das Land Hessen dem Ferienflieger gewährt haben.Laut Condor kommt der LOT-Schritt nicht unerwartet, daher sei man vorbereitet gewesen und werde wie geplant demnächst das Schutzschirmverfahren verlassen. Möglich sei nun die Einführung einer Treuhänderstruktur. Zudem werden wahrscheinlich staatliche Finanzhilfen benötigt. Auch Kurzarbeitergeld wird in Anspruch genommen, da die Maschinen des Ferienfliegers wegen Corona derzeit nicht abheben können.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vor wenigen Tagen ist die Bundesregierung offenbar bereit, über ihre Förderbank KfW vorübergehend bei dem Ferienflieger einzusteigen. Damit würde Condor verstaatlicht. Dies soll aber eine zeitlich begrenzte Maßnahme sein.Condor, die zum insolventen Thomas-Cook-Person gehörte, verfügt über etwa 5000 Beschäftigte und 50 Flugzeuge. In der derzeitigen Lage dürfte keine andere Fluggesellschaft Interesse an einer Übernahme haben – schon wegen fehlender finanzieller Mittel. Daher wird Condor ihren Betrieb als eigenständige Airline aufnehmen müssen.Die ehemalige Thomas-Cook-Tochter ist für viele Veranstalter ein "systemrelevanter Carrier", wie es in der Touristik immer wieder heißt. Ohne Condor wäre das Flugangebot zu vielen Ferienzielen, besonders auch auf der Fernstrecke, deutlich schmaler. Zudem würde ohne Condor das Gewicht von TUIfly und Lufthansa noch stärker. Gegenwärtig spielen diese Überlegungen natürlich keine Rolle, da sowieso keine Reisen möglich sind.