"4U" (für Dich) – so leuchtet es derzeit an den Fassaden der großen Hotels von Budapest.

Jeden Abend erstrahlt auf den Fassaden der Hotels der Schriftzug "4U", mit dem Ungarn zur gegenseitigen Achtung und Toleranz angesichts der Corona-Krise aufrufe.

Sie stehen derzeit zwar leer – doch jeden Tag nach Einbruch der Dunkelheit senden sie eine Botschaft in die Nacht: "4U" – also "For You" (Für Dich) – erstrahlt als Fassadenschriftzug an mehr als ein Dutzend großer Budapester Hotels. Dazu ist das Licht in bestimmten Hotelzimmern eingeschaltet.Mit dieser Aktion wollen die Stadtverwaltung von Budapest und der Ungarische Hotel- und Restaurantverband eine "Geste der Solidarität mit anderen Städten zeigen, die von der Corona-Krise ähnlich betroffen sind", heißt es in einer Mitteilung. Die Krise könne nur überwinden werden, wenn alle Menschen einander achteten und tolerant und einfühlsam handelten. Das Licht solle den Menschen Hoffnung geben.Ziel sei es, dass andere Städte die Botschaft aufgreifen und ebenfalls "4U"-Aktionen starteten, so die Ungarn weiter. In Budapest gehen die Lichter jeweils um 19.30 Uhr an. Beteiligt sind unter anderem die Hotels Moments, Clark, Vier Jahreszeiten, Corinthia, Mercure, Danubius, Marriott, Interconti, Sofitel, Hilton, Kempinski und Ritz-Carlton.