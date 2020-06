Nutzen Dienstreisende das Auto, sinkt ihre Produktivität. Das wollen Firmen vermeiden und fordern von der Bahn bessere Schutzkonzepte.

VDR will einheitliche Hygiene-Vorschriften

Seit der Klimaschutzdebatte hat das Auto deutlich an Image und Attraktivität verloren: Veranstalter werben verstärkt mit Bahnreisen, auch im Business Travel machen immer mehr Firmen die Nutzung der Bahn zur Pflicht – mindestens für innerdeutsche Reisen, meist als Ersatz für den Flug.Damit schlagen sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verbessern zum einen ihren CO-Fußabdruck, zum anderen erhöhen sie die Produktivität ihrer Mitarbeiter auf Reisen. Denn im ICE können Beschäftigte arbeiten – Präsentationen bauen, Kundengespräche vorbereiten. Sitzen sie im Auto am Steuer, funktioniert das nicht.Genau das könnte für die Firmen nun – in der Corona-Krise – zum Problem werden. Studien und Umfragen wie jüngst vom Institut für Verkehrsforschung, einem Bereich des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), zeichnen ein einheitliches Bild: Das Auto könnte (neben dem Fahrrad) zum Krisengewinner werden, während Bahn und öffentlicher Nahverkehr an Zuspruch verlieren. Denn aus Angst vor Ansteckung vertrauen die meisten lieber dem eigenen Fahrzeug, in dem sie sich allein und damit ohne Infektionsgefahr aufhalten.Dass es zu einer solchen, für die Wirtschaft ungünstigen Entwicklung kommen könnte, dafür geben die Unternehmen auch der Bahn die Schuld. Sie geht ihrer Ansicht nach "nicht gut mit dem Thema Corona-Hygiene um", wie es ein Firmenkunde formuliert.Mehr Reinigungskräfte, häufigere Desinfektionen, kostenlose Waschräume an den großen Bahnhöfen, Maskenpflicht und Einwegverpackungen für Speisen und Getränke: Das seien zwar gute und wichtige Maßnahmen, stimmt der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) zu. Sie seien jedoch unzureichend.Vor allem kritisieren die Unternehmen, dass vor allem die Abstandsregeln nicht einzuhalten sind, wenn beispielsweise Fahrgäste direkt neben- oder hintereinander sitzen – zumal sich längst nicht jeder an die obligatorische Maske hält. Hier fordert der VDR Nachbesserungen. Ebenso gilt dies für die jüngste Ankündigung der Bahn, ausgelastete Züge anzuzeigen.Im Business Travel sei das keine Lösung: "Geschäftsreisende, die Termine haben, können nicht auf einen anderen Zug ausweichen", sagt VDR-Präsident Christoph Carnier. Der Verband fordert stattdessen eine zwingende Sitzplatz-Reservierung. Dies hat er gerade erst über seine jüngst gegründete "Corona-Task-Force" bei dem Schienenkonzern eingebracht.Denn trotz des sich abzeichnenden Trends zum Auto will kaum eine Firma ihre Reiserichtlinien in puncto Verkehrsmittel ändern, die Bahn soll auch künftig den Vorrang behalten. "Denn letztendlich brauchen wir sie als sicheres und nachhaltiges Verkehrsmittel auch in der Zukunft", sagt Carnier.Tatsache bleibt dennoch: Im Auto fühlen sich die Reisenden derzeit "sicherer und damit wohler", sagt Inge Pirner, die sich bei Datev um die Mobilität kümmert. Sie geht davon aus, dass vor allem auf Strecken von unter 300 Kilometern die Bahn durchs Auto ersetzt wird.Die Hoffnung vieler Firmenkunden ist, dass der Trend zur Dienstreise im PKW "vielleicht nur eine Momentaufnahme ist", wie es Christoph Carnier formuliert. "Über kurz oder lang wird das Thema der Produktivität eine Rolle spielen, um Dienstreisen effizient zu gestalten. Daher sind alle Leistungsträger gefordert, die gesetzlichen Vorschriften zu Hygienemaßnahmen umzusetzen."Das heißt im Klartext: Um Vertrauen bei Reisenden und Firmen zurückzugewinnen, soll aus Sicht des Verbands nicht nur überall und einheitlich die Maskenpflicht gelten. Auch sollen verunsichernde Diskussionen etwa um freie Plätze beendet und eine medizinisch zuverlässige Lösung gefunden werden, die dann "für alle Verkehrsträger gilt". Nur so könnten die Unternehmen ihrer gesetzlich verankerten Fürsorgepflicht nachkommen, sagt Merck-Travel-Manager Carnier.Es ist keineswegs ausgemacht, dass Mietwagen-Anbieter von einer steigenden Nachfrage nach Autos finanziell profitieren. Zum einen leben sie vom internationalen Geschäft, das wiederum zu einem großen Teil über die Flughafen-Stationen läuft. Die aber liegen brach. Zum anderen steigen ihre Kosten durch die intensivere Desinfizierung der Wagen und neue Möglichkeiten der kontaktlosen Schlüssel- und Fahrzeugübergabe.Ein Rückschritt in Sachen Nachhaltigkeit muss ein möglicher Umstieg auf die Straße übrigens nicht sein. Ganz im Gegenteil tut sich sogar eine Chance für die E-Mobilität auf. Denn sollten Geschäftsreisende vor allem kürzere Strecken mit dem PKW zurücklegen, bieten sich dafür E-Autos geradezu an.Zudem gilt laut DLR das Fahrrad als zweiter großer Mobilitätsgewinner. Und das wächst bereits seit einigen Jahren in der Attraktivität auch bei Geschäftsreisen – etwa für Strecken vom Bahnhof zum Tagungsort.