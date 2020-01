Die beiden Parteien haben in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die USA sprechen von einem "historischen Deal".

Nach dem Krieg herrschte mehr als 20 Jahre kein Flugverkehr zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Nun soll Eurowings den Auftrag erhalten, zwischen Belgrad und Pristina eine Verbindung einzurichten. Wann diese in Betrieb genommen wird, steht allerdings noch nicht fest. Eine Absichtserklärung wurde in der US-Botschaft in Berlin unterzeichnet.Trumps Sicherheitsberater Robert O'Brien, sprach von einem "historischen Deal". Nach wie vor herrscht Streit zwischen den beiden Staaten. Bis zum Überfall Serbiens auf den Kosovo Ende der 90er-Jahre war dieser eine autonome Provinz Serbiens. Die Nato beendete den brutal geführten Krieg 1999 mit Bombardierungen gegen die serbischen Truppen. 2008 erklärte sich Kosovo – auf Deutsch Amselfeld – für unabhängig. Serbien erkennt dies nach wie vor nicht an.Der Flug zwischen Belgrad und Pristina soll 25 Minuten dauern. Heute benötigt man mit dem Bus 6 Stunden.