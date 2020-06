Auch Nichtmitglieder finden das Konzept des Verbands der Veranstaltungs-Centren auf der EVVC-Webseite. Es soll Betreibern von Versammlungsstätten sowie Veranstaltern Orientierung bieten.

Der "Rahmenplan Corona" sei Grundlage für die Erstellung spezieller und individueller Sicherheits- und Hygienekonzepte während der Pandemie, heißt es. Der Fokus liege auf Veranstaltungen im beruflichen Umfeld, Gremiensitzungen, Prüfungen und vergleichbaren Formaten.



„Der Rahmenplan soll Betreiber von Versammlungsstätten sowie Veranstalter dabei unterstützen, die gegebenen Anforderungen und Regelungen in den Betriebsabläufen umzusetzen", sagt EVVC Geschäftsführer Timo Feuerbach. "Er stellt keine Dauerlösung dar, denn klar ist: Unter den aktuellen Bedingungen sind Veranstaltungen nicht wirtschaftlich durchführbar."



Darüber hinaus unterstützt der Verband die bundesweite Aktion "Night of Light", um auf die Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020 strahlen Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungs-Locations ihre Gebäude rot an.

Der EVVC repräsentiert rund 750 Veranstaltungszentren, Kongresshäuser, Arenen und Special Event Locations in Europa.