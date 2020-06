Das Certified Directory bietet einen Überblick über die zertifizierten Hotels und bietet darüberhinaus Checklisten.

Das Unternehmen zertifiziert Hotels, die sich um das Siegel für Geschäftsreisende, Tagungsteilnehmer und Event-Veranstalter bewerben. Das einmal jährlich erscheinende Verzeichnis, das kostenfrei anzufordern ist (E-Mail an: directory@certified ) liefert eine kompakte Übersicht aller aktuell zertifizierten Objekte.Zusätzlich bietet es Checklisten, etwa zu den acht relevantesten Rechtsfragen bei Veranstaltungen, bei der Mobilisierung und Aktivierung von Teilnehmern oder die neun Wünsche, mit denen Hotel und Auftraggeber einen Trainer glücklich machen.

Mehr dazu

Neben dem Preis spielen Themen wie Qualität, Nachhaltigkeit und Gesundheit eine Rolle. "Die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber für Personal und Gäste bedeutet in diesen Zeiten mehr denn je, die Einkaufsentscheidungen auf einen neuen Prüfstand zu stellen", sagt Certified-Chef Till Runte."Günstige Preise sind attraktiv. Allerdings muss die gesellschaftliche Verantwortung auch so weit gehen, einem Hotel- oder Location-Betreiber die faire Bezahlung der Küchenhelfer und Reinigungskräfte zu ermöglichen und ausreichend Zeit für die Zimmerreinigung zur Verfügung stellen zu können." Die aktuellen Anforderungen an Hygiene in Corona-Zeiten würden sich mittelfristig auch in den Preisen niederschlagen.