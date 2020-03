Der Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) hat das Konferenzprogramm, die Mice-Ausstellungsfläche und die "ITB MICE Night" organisiert. Durch die Absage der Messe fällt nun alles aus.

Der Verband wolle seine 500 Mitglieder jedoch nicht allein lassen, sagte VDVO-Vorstandsvorsitzender Bernd Fritzges. Anstelle der Mice Night wolle man ihnen eine Gelegenheit geben, über die derzeitige Krisensituation zu reden. Gerade jetzt sei Kommunikation wichtig, sagte Fritzges. Eingeladen seien Vertreter aus Institutionen, Verbänden, Veranstaltungsplaner und Betroffene."Mein Telefon steht nicht still", berichtet Fritzges. "Ausnahmslos alle, die ich gesprochen habe, wünschen sich schnellstmöglich einen derartigen Austausch, um für mehr Sachlichkeit und Ruhe zu sorgen. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Moment unzählige Existenzen auf dem Spiel stehen."

Zugesagt hätten bereits Matthias Schulze (GCB) und Rechtsanwalt Thomas Waetke (Eventfaq). "Wir werden wegen der noch nicht geklärten Rechtslage bewusst nicht live streamen", verspricht Fritzges.Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. März 2020, um 18 Uhr unter dem Motto "The Day After" im International Club Berlin statt. Anmeldungen unter:www.thedayafter.vdvo.de