Bald wieder auf dem grünen Zweig? Eventplaner geben sich zuversichtlich.

Manche Planer wollen bereits im Mai wieder Tagungen bis 100 Personen abhalten, die meisten planen den Neustart für September. Als künftige Herausforderungen gelten Digitalisierung und Storno-Bedingungen.

Streit um stornierte Events

Trotz der anhaltenden Krisen-Situation geben sich die Tagungs- und Eventplaner wieder sehr zuversichtlich. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Verbands der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO).Allerdings werde es nach Corona zu Änderungen in der Branche kommen, sagt Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender des VDVO. „Wir werden uns daher jetzt darauf konzentrieren Lösungen zu erarbeiten, die das Veranstaltungsgeschäft auf Basis der Veränderungen, die wir derzeit erfahren und die teilweise unwiderruflich sind, zukunftsfähig zu gestalten." Vor allem erlebe man derzeit "eine enorme Beschleunigung der längst überfälligen Digitalisierung der Meeting- und Event-Branche", so Fritzges. Problem sei jedoch, dass das, was derzeit unter Digitalisierung verstanden werde, mitunter nicht zielführend sei.So ist laut VDVO-Umfrage der Digitalisierungstrend derzeit eher den momentanen Verboten geschuldet. Trotzdem hätte immerhin knapp die Hälfte der Befragten eine geplante Veranstaltung bereits in ein digitales Format umgeändert. Von der anderen Hälfte planten dies 30 Prozent. Neben bekannter Software kämen dabei auch Entwicklungen zum Einsatz.Neben der Digitalisierung wurden als größte Herausforderung die Vertragsauseinandersetzungen um stornierte Veranstaltungen, die Anpassung von AGB zukünftiger Events sowie die Überprüfung der unterschiedlichen Verordnungen der Bundesländer genannt. Darüber hinaus monierten viele Mitglieder des VDVO, dass die derzeitige Planungsunsicherheit nicht hinnehmbar sei.Auf die Frage „Wann findet Ihre nächste Präsenzveranstaltung statt?“ zeigt sich ein überraschendes Bild. 13 Prozent der Befragten haben ihre erste Veranstaltung bereits für Mai 2020 geplant, die meisten (25 Prozent) beginnen im September. Dabei werden meist mehr als 100 Teilnehmer erwartet. Dies ist bis Ende August die von der Bundesregierung erlaubte Obergrenze für Veranstaltungen.Fritzges sagte, er frage sich jedoch, ob die MICE-Branche tatsächlich so gelassen sei oder ob sie Seminare und Konferenzen nur pro forma aufrecht erhalte, da sonst der Veranstalter auf den Stornokosten sitzen bleibe.Denn: „Wir stellen eher fest, dass Kunden ihre Veranstaltung bereits zum jetzigen Zeitpunkt absagen, da sie nicht davon ausgehen, dass im September, Oktober oder November es angemessen ist, eine Gala oder ein Event durchzuführen“, sagt Günter Mainka, Geschäftsführer der Twilight Events.