Die zahl der Geschäftsreisenden dürfte allmählich wieder steigen. Unternehmen sind dabei ihre Reiseverbote wieder zu lockern.

Die Bereitschaft der Unternehmen, ihre Mitarbeiter wieder auf Dienstreise zu schicken, steigt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Geschäftsreiseverbandes VDR.

Galt Ende März noch bei 42 Prozent der Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie ein absolutes Verbot von Geschäftsreisen, so gilt ein solch genereller Reisestopp jetzt nur noch bei knapp fünf Prozent der Firmen. Das hat eine Umfrage des Verbandes Deutsches Reisemanagement (VDR) unter den eigenen Mitgliedsfirmen ergeben.Wobei die Lockerungen mit Bedacht erfolgen. Eine völlige Freigabe von Geschäftsreisen gibt es nach wie vor nur bei einer Minderheit der befragten Unternehmen. So erlauben fast 83 Prozent der Firmen Dienstfahrten nur in begründeten Ausnahmefällen. Lediglich 2,9 Prozent der Unternehmen erlauben Business Trips ihrer Mitarbeiter dagegen uneingeschränkt.Trotz der Lockerung des vorherigen Reiseverbots verzichten in der Praxis jedoch nach wie vor noch viele Unternehmen auf Geschäftsreisen. So erklärten 60 Prozent der befragten VDR-Mitglieder, dass eine Wiederaufnahme von Business Trips zumindest außerhalb Deutschlands derzeit noch nicht absehbar ist.Wenn Unternehmen ihre Dienstreisen wieder aufnehmen, dann dürften zumindest auf innerdeutschen Reisen davon insbesondere die Mietwagenanbieter und die Bahn profitieren. Jedenfalls gaben gut 45 Prozent der Befragten an, hier häufiger den Pkw nutzen zu wollen. Jeder vierte wollte verstärkt die Bahn nutzen. Vom Umstieg auf den Flieger auf innerdeutschen Reisen hielt dagegen keiner der Umfrageteilnehmer etwas.