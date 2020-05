Wie lassen sich die nötigen Abstände in den ICE-Zügen einhalten?

Denn anders als private Bahncard-Kunden erhielten Besitzer einer Bahncard Business keinen Reisegutschein, kritisiert VDR-Vize Inge Pirner. Auch anderweitig würden Geschäftsreisende schlechter als Urlauber behandelt.

Weitere Benachteiligungen der Wirtschaft

Lob für Rückzahlung statt Gutscheingabe

VDR fordert Schutzkonzept für Bahnfahrten

Für Inhaber einer privat genutzten Bahncard gebe es seit Mitte April die Möglichkeit, einen Reisegutschein als Ausgleich für die coronabedingten Einschränkungen anzufordern.Für Besitzer einer Bahncard Business sei dies hingegen nicht möglich, schreibt Inge Pirner, Vize-Präsidentin des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR), in einem Kommentar auf der VDR-Website: "Diese Praxis bedeutet einmal mehr eine Ungleichbehandlung von Geschäfts- und Privatkunden und stellt die Vorteile der Bahncard Business in Frage."Hinzu komme, dass die Bahn den gegen Gutschein stornierbaren Sparpreis aus den Online-Buchungssystemen für Business-Kunden gestrichen und stattdessen einen nicht-stornierbaren Super-Sparpreis dort eingeführt habe. Und schließlich habe man mit dem "Flexpreis Business" einen gänzlich neuen und teureren Tarif speziell für Business Traveller etabliert. "Denn dieser Tarif ist nun der einzige, auf den die Bahn noch einen Großkundenrabatt gewährt."Die Bahn begründet die unterschiedliche Behandlung bei den Gutscheinen damit, dass Geschäftsreisen grundsätzlich weiterhin möglich seien, da die Züge verkehrten. Zudem amortisierten sich die Business-Karten schneller als die privaten.Um die Amortisation der Bahncard Business zu verbessern, könne auch ihre Laufzeit verlängert werden, schlägt Inge Pirner als Lösungsmöglichkeit vor. Bislang habe die Bahn hier "bedauerlicherweise kein Entgegenkommen signalisiert"."Wir wissen, dass diese Kulanzregelungen freiwillig sind und Kunden darauf keinen Rechtsanspruch erheben können", schreibt Inge Pirner: "Dennoch stellt sich den Unternehmen bei der Bahncard Business nun die Frage, ob Vorteile wie das Sonderkündigungsrecht bei Ausscheiden eines Mitarbeiters noch den höheren Preis rechtfertigen."Als begrüßenswert bezeichnet die VDR-Vizepräsidentin die Tatsache, dass die Bahn Stornierungen bei Geschäftskunden nicht mit Gutscheinen, sondern mit einer vollen Rückerstattung auf die jeweiligen Zahlungsmittel abwickele. Damit trage der Konzern den unternehmensinternen Prozessen Rechnung. Problematisch sei dies aber weiterhin bei den BahnCard-100-Kunden: "Sie müssen sich an den Bahncomfort-Service wenden, hier ist derzeit ist noch keine pauschale Kulanzregelung angedacht."Zudem fordert der VDR von der Bahn ein Schutzkonzepte für das Reisen in Corona-Zeiten ein. Es reiche nicht, lediglich das Tragen von Masken zu empfehlen, Abstandsmarkierungen vorzunehmen und die Züge häufiger zu reinen. Entscheidend sei vielmehr die Frage, ob sich das Virus über die Klimaanlagen verbreiten können.Auch genüge es nicht, zum freiwilligen Abstandhalten aufzurufen. Besser sei der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, eine Reservierungspflicht einzufordern, und damit Sicherstellung eines Mindestabstands in Zügen zu gewährleisten.