Sämtliche Visa müssen jedoch zuvor in den indischen Konsulaten validiert werden. Noch bis mindestens 15. Juni sind diese geschlossen.

Geschäftsleute, die mit einem nicht-planmäßigen oder gechartertem Flug einreisen,

Fachkräfte zur Arbeit in Einrichtungen des indischen Gesundheitssektors, einschließlich Labors und Fabriken,

Ingenieure, Manager, Konstrukteure oder andere Spezialisten aus den Bereichen Produktion, Konstruktion, Software, IT oder Finanzsektor, die im Auftrag einer Tochtergesellschaft in Indien einreisen, sowie

technische Spezialisten und Ingenieure, die auf Einladung einer indischen Firma zur Installation, Reparatur und Wartung von Maschinen und Anlagen ausländischer Herkunft in Indien reisen.

Das indische "Bureau of Immigration" hat Ausnahmefälle definiert, gemäß derer eine berufsbedingte Einreise nach Indien wieder möglich ist. Das teilt der Visumdienst Visumpoint mit.Vor allem dürfen demnach Inhaber von Geschäfts- und Arbeitsvisa, die nach dem 1. Juni 2020 ausgestellt wurden, unter bestimmten Einschränkungen wieder einreisen. Vor diesem Zeitpunkt ausgestellte Visa müssten jedoch vor der Reise durch eine indische Auslandsvertretung validiert werden. Beides gilt für:Reguläre Flugverbindungen nach Indien bestehen derzeit allerdings nicht. Laut indischer Botschaft bleiben sie den Visumpoint-Informationen zufolge bis zum 1. Juli 2020 ausgesetzt.Auch sind derzeit noch mindestens bis einschließlich 15. Juni 2020 die indischen Annahmestellen geschlossen. Wann diese tatsächlich wieder öffnen, wurde bislang nicht mitgeteilt.Informationen zu eventuell geltenden Quarantänebestimmungen liegen nicht vor. Voraussichtlich würden diese mit Wiederaufnahme des kommerziellen Flugverkehrs veröffentlicht.Weiterhin nicht möglich seien die Beantragung von E-Visa oder das Reisen mit bereits ausgestellten E-Visa. Jedes Visum müsse in jedem Fall vor einer Indien-Reise im zuständigen indischen Konsulat validiert werden, so der Visumdienst. Ansonsten seien die Einreisepapier weiterhin ungültig.