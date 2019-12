Für die 9. Ausgabe des "Pro Sky Destination Report" startet das Unternehmen die jährliche Umfrage für MICE-Organisatoren. So werden aktuelle und zukünftige Trenddestinationen wie auch die aktuellen Eventparameter ermittelt.

Alle Veranstaltungsplaner mit Bezug zur MICE-Branche sind aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen, ihr Expertenwissen zu teilen und ihrer Stimme auf diese Weise Gewicht zu verleihen. Die Ergebnisse der Befragung werden Anfang 2020 in Form des "Pro Sky Destination Report 2020" veröffentlicht und können kostenlos heruntergeladen werden.Wie in den vergangenen Editionen werden die Ergebnisse zu den Top-Städten, den beliebtesten Reiseländern, Destinationskriterien, Eventarten, Gruppengröße und der Eventlänge in Form von Infografiken aufbereitet. Neu sollen sie 2020 zudem mit Hintergrundinformationen unterfüttert werden. "Der Report ist inzwischen ein wichtiges Instrument für alle Beteiligten in der MICE-Branche", sagt Burkhard Wolf, Inhaber von Laux Events. „Spannend und für Incentive-Planer sehr wertvoll“, urteilt Elke Piccolo, Geschäftsführerin der Piccolo Event Company.In der Umfrage für 2020 wird erstmals auf das Thema Klimaschutz eingegangen. So können Umfrageteilnehmer angeben, welche Rolle CO₂-armer Transport, die Möglichkeit zur CO₂-Kompensation und die Verfügbarkeit von Alternativen zu Plastik bei der Auswahl einer Destination spielen. Außerdem wird abgefragt, in welchem Falle Flüge mit integrierter CO₂-Kompensation bevorzugt werden würden. „Neben diesem Ergebnis werden aber vor allem die Daten zu den Top-Ländern und den Top-Metropolen heiß erwartet“, sagt Linda Katharina Klein, verantwortlich für den Report.Zur Umfrage:http://bit.ly/PSDR2020Survey