In den vergangenen zwei Wochen stieg die Zahl der Totalverweigerer massiv an. Laut GBTA-Umfrage verboten in der vorigen Woche 41 Prozent der Unternehmen alle Auslands-Dienstreisen.





Nicht ganz so radikal gehen die Firmen bei inländischen Business-Trips vor. Nur etwa 13 Prozent gaben im März an, auch für diese ein Verbot ausgesprochen zu haben. Ende Februar waren dies 2 Prozent gewesen.



Gut 55 Prozent der Unternehmen haben zudem wieder Reisegenehmigungen eingeführt oder diese verschärft. 62 Prozent haben ihre Richtlinien geändert.



Zudem sprechen knapp 60 Prozent der Leistungsanbieter und Reisebüros von enormen Folgen der Reiseverbote auf ihren Umsatz, etwa 30 Prozent sehen eher moderate Auswirkungen. Die Mitgliederbefragung der Global Business Travel Association (GBTA) wurde vom 4. bis 6. März vorgenommen. Demnach haben 41 Prozent der Unternehmen ihre internationalen Reisen inzwischen storniert. In der Umfrage vom 24. Februar waren es erst 7 Prozent gewesen.Nicht ganz so radikal gehen die Firmen bei inländischen Business-Trips vor. Nur etwa 13 Prozent gaben im März an, auch für diese ein Verbot ausgesprochen zu haben. Ende Februar waren dies 2 Prozent gewesen.Gut 55 Prozent der Unternehmen haben zudem wieder Reisegenehmigungen eingeführt oder diese verschärft. 62 Prozent haben ihre Richtlinien geändert.Zudem sprechen knapp 60 Prozent der Leistungsanbieter und Reisebüros von enormen Folgen der Reiseverbote auf ihren Umsatz, etwa 30 Prozent sehen eher moderate Auswirkungen.