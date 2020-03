Bis zu 40 Stationen sollen nach Angaben der Verkehrsbetriebe zunächst geschlossen werden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Auch der Verkehr mit Bussen ist eingeschränkt worden.Voraussichtlich bis Ende April fahren wegen der Corona-Krise keine Züge des Anbieters mehr.700 der 763 Passagierjets werden vorübergehend geparkt. Ein Teil soll auf dem Frankfurter Flughafen abgestellt werden. Auch am BER sollen weitere Maschinen abgestellt werden. Gut 5% der Flüge finden noch statt.Die britische Regierung hatte sich mit drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bislang zurückgehalten. Inzwischen verschärfte sie ihren Kurs. Lehrer melden sich krank oder gehen in Isolation.Jede Gemeinde darf nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen – und dann nur zum nächstgelegenen Ort. Vor allem durch den Skitourismus, der am Sonntag eingestellt wurde, hat sich das Virus schnell verbreitet.Während der Ausbruch offenbar selbst in der besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan unter Kontrolle gebracht wurde, droht nun durch "importierte Fälle" neues Ungemach.Wegen der 14-tägigen Inkubationszeit seien solche Checks meist nutzlos. Zudem müssten durch die Umsteigeströme alle Passagiere geprüft werden.Die Opfer waren zwischen 47 und 96 Jahre alt und gesundheitlich vorbelastet.Das sagt das Bundesarbeitsministerium vorher. Kosten: über zehn Milliarden Euro.Die Zahl der Infizierten erhöhte sich am Donnerstag auf mehr als 3000 Menschen. Im Vergleich zu den Zahlen vom Dienstag bedeutete das mehr als eine Verdoppelung.