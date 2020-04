Gut 80 Prozent aller deutschen Unternehmen verzichten nach wie vor auf Beschäftigte, die sich allein um die Digitalisierung kümmern. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Wo diese Position geschaffen wurde, ist sie allerdings ganz oben angesiedelt: auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene oder direkt darunter.Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 603 Unternehmen aller Branchen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Demnach gibt nicht einmal jedes fünfte Unternehmen (19 Prozent) an, einen Leiter Digitalisierung oder Chief Digital Officer CDO berufen zu haben. Damit steigt die Zahl gegenüber dem Vorjahr (15 Prozent) zwar leicht, vor allem kleine Unternehmen sind aber weiterhin sehr zurückhaltend.So geben nur 14 Prozent der Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeiter an, dass sie eine entsprechende Position geschaffen haben. Bei jenen mit 100 bis 499 Mitarbeiter sind es dagegen 36 Prozent, bei 500 bis 1999 Mitarbeiter 56 Prozent und bei Unternehmen mit 2000 oder mehr Beschäftigten sogar 70 Prozent.„Digitalisierung ist nicht nur eine Frage von Soft- und Hardware, sondern vor allem von Ideen und Strategien. Klare Verantwortung und Konzentration von Know-how sind gerade auch für mittelständische Unternehmen wichtig“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Alle sind gut beraten, in der aktuellen Corona-Krise konsequent auf Digitalisierung zu setzen.“