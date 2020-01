Spannende Gespräche: Impressionen vom 25. Forum Geschäftsreisen in Berlin.

Es ist die wohl beliebteste Veranstaltungsreihe um Business Travel: Das Forum Geschäftsreisen geht 2020 in sein 14. Jahr.

Wie immer laden VDR und BizTravel zu zwei Terminen ein, welche sich Interessenten vormerken sollten. Am Donnerstag, 18. Juni, findet das Forum in Heidelberg (NH Hotel) statt, und für Dienstag, 24. November, ist Dortmund (Steigenberger Hotel) vorgesehen.Das Event richtet sich an Travel Manager, Einkäufer und alle, die auf Corporate-Seite für das Segment Geschäftsreise zuständig sind. Einen Tag lang geben Experten aus der Praxis, die selbst als Travel Manager tätig sind, Tipps für den Berufsalltag. Die genauen Themen werden in den nächsten Wochen im BizTravel-Newsletter bekanntgegeben:www.fvw.de/newsletter