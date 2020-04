Von wegen Entwarnung! Ganz im Gegenteil steigt die Zahl der Corona-Toten derzeit stärker als bslang. In Deutschland erhöhte sie sich auf inzwischen 2.107.

Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Die Johns-Hopkins-Universität geht sogar von einer noch höheren Opferzahl aus. Insgesamt wurden in Deutschland bisher 108.000 Menschen positiv auf Corona getestet. Da es an Testkapazitäten mangelt, dürfte die wirkliche Zahl aber weitaus höher sein.In den USA – dem derzeitigen Epizentrum der Seuche – sind den zweiten Tag in Folge fast 2000 Menschen an Corona gestorben. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Toten damit auf 14.800, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. Noch mehr Menschen starben nur in Italien und in Spanien.