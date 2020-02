Die App soll es Geschäftsreisenden ermöglichen, Pläne für die Verhinderung eines Jetlags zu erstellen. Sie basiere auf Schlafrhythmen, Reiseplänen und persönlichen Präferenzen auch im Vorfeld der Reise.

"Als Vielreisender kenne ich die Erfahrungen des Jetlags nur zu gut", sagte Patrice Simon, CWT Vice President of New Product Development. "Ich tendiere dazu, zur falschen Zeit müde, wach und hungrig zu sein, und es ist für mich immer schweirig, mich von einer Reise zu erholen."Der Jetlag sei oft Auslöser für Probleme beim Erreichen guter Leistungen, für Streit in der Familie oder für gesundheitliche Schwierigkeiten. Laut einer Studie von Conde Nast Traveler geben 93 Prozent der Passagiere auf Langstreckenflügen an, dass sie mit Jetlag zu kämpfen haben. Timeshifter basiere auf Erkenntnissen der Neurowissenschaft.