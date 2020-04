VDR-Präsident Christoph Carnier musste nun bereits zum zweiten Mal die Verlegung der der Verbandstagung verkünden.

Der VDR muss seine ursprünglich für diesen April geplante Frühjahrstagung aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie erneut verschieben. Für Verbandschef Christoph Carnier eine alternativlose Entscheidung. Angepeilt wird nun ein Termin im vierten Quartal.

Eine genaues Datum für das bereits zum zweiten Mal verlegte Verbandstreffen nennt der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) noch nicht. Über den genauen Termin werde in den kommenden Wochen beraten, teilt die Interessensvertretung der hiesigen Geschäftsreisebranche mit. Unklar ist auch noch, ob die dann auf den Herbst verschobene Frühjahrstagung wirlich als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird oder ein virtuelles Alternativformat gefunden werden muss. Dies sei abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den damit einhergehenden behördlichen Anordnungen, erläutert VDR-Präsident Christoph Carnier.Die erneute Verschiebung bezeichnet Carnier als "ein alternativloses Gebot der Stunde", bei dem sich der Verband an den aktuellen Vorgaben und Empfehlungen der Behörden orientiert habe. Ganz absagen wolle man die Veranstaltung aber (noch) nicht. Christoph Carnier: "Der VDR lebt von seinem Netzwerk und dem Austausch der Menschen untereinander. Diesen wollen wir auch in diesem Jahr ermöglichen – auf die eine oder andere Art."Ursprünglich hätte die VDR-Tagung vom 21. bis 23. April 20320 stattfinden sollen. Mitte März hatte der Verband dann unter dem Eindruck der sich ausbreitenden Corona-Epidemie die Verlegung auf die Zeit vom 30. Juni bis 2. Juli verkündet. Nun die erneute Änderung.