Nun wird die Gründung eines Convention-Büros speziell für die italienischsprachige Schweiz geprüft, heißt es in einer Mitteilung.

Das Tessin hat sich in den vergangenen Jahren offenbar erfolgreich als Destination für Tagungen und Incentives etabliert. Nun wurde der Schweizer Kanton erstmals mit dem Swiss MICE Award ausgezeichnet. Neben dem weiteren Ausbau des MICE-Geschäfts würde nun geprüft, ob Produkt-Manager Samuel Righetti ein Convention-Büro für die italienischsprachige Schweiz aufbauen soll.Mit dem Award in der Kategorie Destination setzte sich das Tessin gegen fünf nominierte Tourismusregionen durch. Verliehen wird die Auszeichnung jährlich vom „MICE-Tip". „Die bessere Erreichbarkeit des Tessins seit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels in 2016 ist nur ein Argument von vielen, die die italienische Schweiz für den MICE-Sektor ein großes Stück interessanter gemacht haben“, sagt Manuela Nicoletti, Marketingdirektorin von Tessin Tourismus.Zudem seien neue Angebot geschaffen worden wie das Kulturzentrum LAC Lugano Arte e Cultura in Lugano, das PalaCinema in Locarno, die Fiore di pietra auf dem Monte Generoso oder der Eventica-Saal in Castione.