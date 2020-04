Airbus A-380 von Lufthansa stillgelegt

Deutschlands größte Fluggesellschaft kommt ohne großzügige finanzielle Hilfen nicht aus. In Frage käme auch eine Verstaatlichung.

Im Vergleich zu den weitaus meisten anderen Fluggesellschaften der Welt geht es Lufthansa noch recht gut – dennoch braucht auch sie Staatsgeld, um zu überleben. Die Aktie der Fluggesellschaft ging seit der Krise um 40 Prozent zurück.Laut Marktbeobachtern benötigt die Airline etwa 10 Milliarden Euro, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Lufthansa selbst verfügt über eine Rücklage von 5 Milliarden – weitaus mehr als die meisten anderen Fluggesellschaften, und dennoch zu wenig. Deutschlands größte Airline rechnet nicht damit, dass sich das Passagieraufkommen in den kommenden Jahren normalisiert, sondern geht von einem langanhaltenden Einbruch aus. Viele Menschen würden vorerst keine Flugreisen mehr vornehmen, und auch der Geschäftsreiseverkehr werde drastisch zurückgehen.Über ein Hilfspaket spricht LH bereits seit Wochen mit dem Staat, lehnt jedoch eine völlige Verstaatlichung nach dem Beispiel der Deutschen Bahn ab. Eine solche fordern bisher allerdings auch nur wenige Politiker. Zuletzt erhob Frankfurts Oberbürgermeister diese Forderung.Offenbar soll die Airlines ingesamt 10 Milliarden Euro erhalten, darunter aus KfW-Krediten. Das Geld sollen die Regierungen Deutschlands, Österreichs, Belgiens und der Schweiz zur Verfügung stellen. Dort agiert die Lufthansa jeweils als mit Abstand größte und wichtigste Fluggesellschaft, auch unter den Marken Austrian, Brussels und Swiss. Kredite allein dürften aber nicht helfen, da die Schuldenlast damit noch weiter ansteigen würde.Außerdem will die Lufthansa insgesamt 10.000 Jobs streichen. Statt wie geplant um 70 Maschinen soll die Flotte nun sogar um 100 Flugzeuge verkleinert werden. Das sagte Lufthansa-Chef Spohr in einem Webcast vor den Beschäftigten.Höhere Ticketpreise, mit denen die Lufthansa möglicherweise schneller wieder Geld verdienen würde, sind nach Corona ebenfalls unwahrscheinlich. Im Gegenteil sind in China, wo wieder geflogen werden darf, die Raten völlig in den Keller gegangen. Dort können die Menschen inzwischen für umgerechnet wenige Euro in die Luft gehen. Zum Teil brachen die Ticketpreise um bis zu 90 Prozent ein.