Die SenseXpense-Führung mit Christina Arbini, Sascha Schäfers und Klaus Henschel (von links).

Die Anbieter im Bereich der Reisekostenabrechnung bekommen Konkurrenz: Mit SensXpense geht ein neuer Dienstleister an den Start. Zu den Gründern zählt Ex-LCC-Chef Klaus Henschel.

Der Newcomer mit Sitz in Großwallstadt bietet Firmen aller Branchen über alle gängigen Abrechnungssysteme hinweg fachliche Unterstützung bei der revisionssicheren Abrechnung von Reisekosten. Dabei beschränkt sich das Start-up aber nicht alleine auf den Bereich der Reisekosten. Auch für das Erstellen und die Kontrolle bei der Einhaltung von Reiserichtlinien sowie dem Aufbau eines Travel Managements bietet SensXpense seine professionelle Hilfe an.Firmenkunden von SenseXpense können dabei ihre Reisekostenabrechnung ganz oder in Teilen an den neuen Dienstleister auslagern. Diese sorge nicht nur für Entlastung auf Unternehmensseite, sondern helfe auch, Einsparpotenziale zu identifizieren oder die Position bei Verhandlungen mit Leistungsträgern wie Airlines oder Hotelgruppen zu stärken, versprechen die SenseXpense-Verantwortlichen.Und die kennen sich im Business-Travel-Bereich aus. So zählt Klaus Henschel, langjähriger Geschäftsführer der Lufthansa City Center und Mitgründer der Reise-App MyLi, zum Führungstrio des neuen Dienstleisters. Neben Henschel gehört Christina Arbini, bisherige Leiterin der Reisekostenabteilung der Travel Agency Accounting (TAA), einem Spezialisten für Back Office Services und Buchhaltungsdienstleistungen, der SensXpense-Führung an. SensXpense hat dabei den TAA-Travel-Management-Bereich übernommen. Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens ist Sascha Schäfers. Er arbeitet zudem als Dozent für Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt und ist wie Henschel Gründer der Reise-App MyLi.