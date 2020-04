Am Mittwoch wird über eine Lockerung der strengen Anti-Corona-Maßnahmen beraten. Österreich lässt kleine Geschäfte und Baumärkte seit heute wieder öffnen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder stehen vor weitreichenden Am Entscheidungen: Am Mittwoch wollen sie entscheiden, wann und in welchem Umfang in Deutschland die Einschränkungen in der Corona-Krise wieder gelockert werden.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte vor einem "Überbietungswettbewerb" und plädierte für einen "besonnenen Weg". Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ging davon aus, dass sich in der Hauptstadt in der kommenden Woche noch nichts ändern wird.Vor den Beratungen von Bund und Ländern über Wege aus den scharfen Anti-Corona-Maßnahmen hat Bayerns Regierungschef Markus Söder vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt. "Wir brauchen einen sicheren und besonnenen Weg aus der Corona-Krise", so der CSU-Chef. Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz geben. "Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die Menschen verunsichert."Inhaben nach vierwöchiger Schließung wieder viele Geschäfte geöffnet. Von der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen profitierten kleine Läden wie Buchgeschäfte, Parfümerien und Boutiquen. Auch Bau- und Gartenmärkte haben unter strengen Hygiene-Auflagen wieder aufgemacht.Vereinzelt bildeten sich schon vor der Öffnung lange Schlangen. Durch die Pflicht, einen Einkaufswagen zu nutzen, wurde die Zahl der Kunden begrenzt. Zu den Vorschriften zählt Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dies gilt auch für jeden, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist."