Der Hotel- und MICE-Spezialist der DER Touristik bietet seinen Firmenkunden die via Acomodeo vermittelten Langzeit-Apartments an. Insgesamt lässt sich auf 400.000 Serviced Apartments zurückgreifen.

Ob ein mehrtägiger Besuch beim Kunden im Inland oder ein Einsatz in einer Niederlassung im Ausland über mehrere Wochen: Gerade für längere Aufenthalte bieten sich Serviced Apartments als Alternative zum klassischen Hotelzimmer an. Nachdem das Segment in den USA und Großbritannien schon seit vielen Jahren stark genutzt wird, ist sein Stellenwert auch bei deutschen Unternehmen inzwischen deutlich größer geworden.DER Corporate Solutions, der Hotel- und MICE-Spezialist der DER Touristik, macht für seine Firmenkunden ab sofort die Angebote von Acomodeo buchbar. Über diese Plattform sind inzwischen weltweit mehr als 400.000 Serviced Apartments zu buchen. Dabei handelt es sich um professionell betriebene und geprüfte Longstay-Angebote. Diese lassen sich direkt online ohne spezielle Softwareinstallationen buchen.