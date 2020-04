Unklar ist, ob die Insolvenz etwas mit Corona zu tun hat, da in Schweden bislang kaum Maßnahmen gelten. Der Regionalflieger-Verbund entlässt 580 Mitarbeiter, will aber neu starten.

Braathens Regional Airlines wurde am 16. September 1976 unter dem Namen Golden Air in Karlstad als Lufttaxi-Unternehmen gegründet. Vor einigen Jahren schlossen sich Malmö Aviation und Sverigeflyg an und machten aus der Airline einen Verbund.Der Flugbetrieb ist erst einmal komplett eingestellt. Bis auf 20 der ursprünglich etwa 600 Mitarbeiter ist allen gekündigt worden. Schwedischen Medienberichten zufolge will Braathens-Chef Geir Stormorken aber schon im Spätsommer wieder abheben.Braathens selbst verfügt über keine Fluglizenz, sondern lässt andere Fluggesellschaften für sich fliegen. Unter anderem sollte die Zeitfracht-Marke German Airways mit vier Embraer E-190 starten.Die Airline flog vor allem innerschwedisch ab Stockholm, Göteborg und Malmö. Durch die Klimaschutz-Diskussion hatten sich viele Schweden von diesen Verkehren abgewendet und waren auf die Bahn umgestiegen. In Deutschland wurde nur Berlin angeflogen.