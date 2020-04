Es war als Traumreise gedacht – nun endet sie dank Corona weniger schön: Um die Gefahr von Virusübertragungen zu verringern, finden bis auf Weiteres keine Rückführungsflüge aus Neuseeland statt.

Neuseeland erfreut sich gerade bei deutschen Reisenden einer enormen Popularität: Rund 12.000 Deutsche halten sich derzeit noch in dem Land auf. Nach Angaben der Deutschen Botschaft in Wellington müssen sie ihren Traumurlaub jedoch weiter unfreiwillig verlängern. Denn aus Sicherheitsgründen erlaubt die neuseeländische Regierung weiterhin keine Rückführungsflüge. Dies werde noch "einige Tage" der Fall sein, teilte Premierministerin Jacinda Ardern mit.In keinem anderen Land sitzen so viele deutsche Reisende fest wie in Neuseeland. Darunter sind aber auch Urlauber von den Südseeinseln, die inzwischen nach Neuseeland gebracht wurden. Geplante Rückholflüge der Bundesregierung mussten gestrichen werden.Insgesamt hielten sich 200.000 Deutsche im Ausland auf. Mehr als 175.000 sind mittlerweile wieder in Deutschland.