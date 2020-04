Der Informations- und Analyse-Dienstleister Risk Compass will geschäftlichen und privaten Nutzern dabei helfen, die Übersicht über die weltweiten Maßnahmen und Vorschriften im Kampf gegen das Coronavirus zu behalten.

Wie das in Filderstadt ansässige Unternehmen mitteilt, stellt es ab sofort auf seinem Internetportal https://www.riskcompass.eu seinen Covid-19-Risk-Monitor kostenlos zur Verfügung. Auf diese Weise könnten sich Interessierte Sicherheit auf einen Blick verschaffen.Frei zugänglich sind die Themenkarten Global und DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), auf denen die Länder farblich (von grün bis dunkelrot) entsprechend einer sechsstufigen Risikobewertung dargestellt werden. Durch den Klick auf ein Land werden in einem Pop-up zusätzlich die aktuellen Gefahrenlagen sowie die offiziellen Maßnahmen gegen die Ansteckungsgefahr beschrieben.Grundlagen für die Risikobewertung sind auf globaler Ebene die ständig aktualisierten Daten renommierter Forschungseinrichtungen und Gesundheitsbehörden. Die Infektionszahlen werden ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl (pro 100.000 Einwohner) gesetzt, woraus sich dann die Covid-Gefährdungsstufe ergibt. Dies gilt analog auch für die drei Länder der DACH-Region, die zudem in Bundesländer beziehungsweise Kantone untergliedert sind.Neben der übersichtlichen Darstellung der Risikogebiete auf den Karten gibt es einen Nachrichten-Feed mit den durch die Risk-Compass-Redaktion laufend aktualisierten Meldungen und Warnungen zum Thema COVID-19-Pandemie. Die Informationen reichen von den neuesten länderbezogenen Maßnahmen und Vorschriften bis hin zu sicherheitsrelevanten Vorfällen, die in Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen.Risk Compass bietet auf der Basis eigener Software-Lösungen Informationen und Analysen über lokale und weltweite Risiken und Bedrohungen sowie sicherheitsrelevante Länder- und Städtedatenbanken – jeweils ergänzt durch teilweise interaktive Themen- und Ereigniskarten. Zielgruppen kommen aus dem Business Continuity-, Resilience-, Risk-, Logistik- sowie dem Travel-Risk-Management.