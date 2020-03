Wegen Corona mottet die Lufthansa ihre 14 Riesen-Airbus ein. Gestern kam die letzte Maschine aus dem thailändischen Bangkok.

In der Diskussion ist der A-380 schon länger – Airbus hat seine Produktion im vergangenen Jahr eingestellt. Nun aber wird die Maschine gar nicht mehr benötigt: Wegen der Coronakrise sind fast alle Exemplare des Riesenvogels geparkt. Lufthansa stellte gestern ihren letzten bis dato sich noch in Betrieb befindenden Jet ab. Dieser kam aus Bangkok.Die 14 Maschinen parken bis zum Ende der Coronakrise auf den Flughäfen Frankfurt und München. Als Lufthansa den A-380 im Jahre 2010 in Betrieb nahm, galt er als großer Hoffnungsträger der Passagierluftfahrt: Erster Flug war die Beförderung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur WM nach Südafrika. Doch bereits in den vergangenen Jahren musste Hersteller Airbus eine deutlich sinkende Nachfrage verzeichnen. Für die Fluggesellschaften erwies es sich als immer schwieriger, die je nach Konfiguration mehr als 500 Sitzplätze zu füllen.Insgesamt erhielt Airbis lediglich 251 Bestellungen für die A-380. Völlig unklar ist noch, ob und wenn ja wo Lufthansa ihre Riesen-Jets nach der Coronakrise einsetzen will. Auch Emirates, mit 115 Maschinen der größte A-380-Betreiber, hat seinen Flugbetrieb derzeit ausgesetzt.