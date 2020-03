Albanien gehört zu den Trendzielen bei MICE-Planern.

Auch wenn Corona Einiges durcheinander gerüttelt haben dürfte: Der Fluganbieter hat Veranstaltungsplaner gefragt, welche Länder und Städte als MICE-Ziel an Bedeutung gewinnen.

Was wird das beliebteste Reiseziel? Welche Destinationen gewinnen laut MICE-Planern an Bedeutung? Auch in seiner neunten Ausgabe beantwortet der Pro-Sky-Destination-Report diese Fragen und bietet MICE-Planern Inspiration für ihre nächsten Events.Beispielsweise präsentiert der Report die Trenddestinationen für die nächsten fünf Jahre. Neben Vietnam, Russland, Ungarn, Albanien, Jordanien und Estland nannten die Eventplaner auch Südkorea. Zumindest das dürfte sich angesichts der massiven Coronakrise in dem Land zunächst einmal nicht bewahrheiten.Zudem enthält das Dokument detaillierte Rankings zu den derzeit beliebtesten Städten und Ländern. Deutschland als das mit großem Abstand führende Land legt weiter zu, ebenso wie das drittplatzierte Österreich. Spanien verliert zwar, behauptet aber weiter deutlich Rang 2. Zu denen, die im Vergleich zu 2019 klar zulegen können, zählen Norwegen, Schweden, Finnland, Island, Malta, Portugal und die Schweiz. Echte Verlierer gibt es diesmal fast keine.Zudem bietet das mehr als 70-seitige Heft Infos über die Entwicklung von Destinationskriterien, Eventarten, Gruppengröße und Eventlänge. Das Schwerpunktthema 2020: Nachhaltige MICE-Events.Die Basis des Reports ist eine von Pro Sky vorgenommene Umfrage unter MICE-Experten. Allein 270 Personen beantworteten im Winter 2019/2020 die deutsche Edition des Fragebogens, 179 davon schafften es in den Analyse-Pool.Bei der diesjährigen IMEX in Frankfurt wird Linda Katharina Klein, verantwortlich für die Redaktion des Reports, die wesentlichen Ergebnisse vorstellen (14. Mai, 15 Uhr, Halle 9/Ocean Room). In der anschließenden Diskussionsrunde geht es auch darum, welchen Einfluss das Coronavirus auf die Ergebnisse haben könnte.Der Report lässt sich herunterladen unter: